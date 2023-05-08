Про це він розказав в етері Еспресо.

Сергій Згурець дав коментар щодо того, як можуть змінитися правила використання повітряного простору над Чорним морем після інциденту між польським та російським винищувачами, якій стався 5 травня неподалік повітряного простору Румунії над Чорним морем. Внаслідок цих подій місія Frontex тимчасово призупинила патрульні польоти над Чорним морем.

"Не слід припускати намагання РФ змінити правила використання повітряного простору над акваторією Чорного моря. Зараз російські пілоти починають себе вести агресивно. Згадаємо ситуацію по збиттю американського безпілотника у Чорному морі. Попередньо у вересні минулого року була історія, коли російські винищувачі випустили ракету під час перебування у просторі британського розвідувального літака, що стало приводом для з'ясування відносин між Великою Британією та РФ", - зазначив військовий аналітик.

Згурець нагадав ситуацію, яка відбувається у небі Сирії, де американське командування говорить, що російські пілоти намагаються втягнути американських пілотів у бойові дії, провокуючи на повітряні бої.

"Зараз російська сторона здійснює ескалаційні дії по всім напрямкам. А коли ми говоримо про Чорне море, на мою думку, підхід всіх країн має полягати у тому, аби шукати варіанти протидії цьому і не мінімізувати ті патрульні місії, які сьогодні здійснюються над Чорним морем. Росія намагається порушувати стандарти, які існують на всіх ділянках у стосунках між державами. Вважаю, що рішення ЄС скоріш буде пов'язане з поновленням місії Frontex, будуть зроблені певні кроки, які будуть захищати судна з цивільними місіями, прикриваючи їх літаками НАТО. Інцидент між поліським та російським винищувачами буде потребувати більшої консолідації сил НАТО та розуміння того, що вступ у війну з Росією може бути виконаний іншими обставинами, а не лише тим, наскільки Україна тримає лінію оборону у війні з РФ", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.