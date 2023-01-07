Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Російські пропагандисти показали, як для Путіна влаштували персональну різдвяну літургію

Російські пропагандисти показали, як для Путіна влаштували персональну різдвяну літургію

7 січня, 2023 субота
05:29
Світ Персональна різдвяна літургія для Путіна

Путін на Різдво відвідав службу, імовірно, у Благовіщенському соборі Московського Кремля, де, окрім нього та священика, не було інших парафіян

Кадри із лідером РФ показав телеканал "Росія 1", пише Интерфакс.

Видання зазначає, що президент відвідав службу один. Його зустрічав ієромонах Йосип.

Интерфакс також розповідає про те, де Путін зустрічав попередні релігійні свята.

Путін регулярно відвідує храми під час головних церковних свят. При цьому на Великдень він частіше буває у Москві, у храмі Христа Спасителя, а Різдво зазвичай зустрічає за межами столиці.

Досі в Москві на 7 січня глава держави залишався лише двічі: у 2001 році він відвідав службу в храмі Христа Спасителя, і в 2000-му – він побував на святковій службі в храмі Трійці Животворчої на Воробьевих горах.

2022 року глава держави був на різдвяному богослужінні в церкві Спаса Нерукотворного Образу у своїй резиденції Ново-Огарево.

Водночас далі видання пише, що "минулого року президент був присутній на Різдвяному богослужінні в унікальному острівному храмі Миколи Чудотворця на Липні XIII століття, куди можна дістатися лише катером або взимку льодом.

У 2020 і 2019 Путін приїжджав на Різдво в Спасо-Преображенський собор Петербурга, де був хрещений в дитинстві.

У 2018 році глава держави зустрічав Різдво у церкві святих та праведних Симеона Богоприймця та Анни Пророчиці на Мохової вулиці у Петербурзі, у 2017 році – у Свято-Юр'євому монастирі Великого Новгорода. У 2016 році – у храмі Покрови Пресвятої Богородиці у селі Тургінове Тверської області, де були охрещені його батьки. Сюди ж він приїжджав на Різдво 2011 року.

У різні роки Путін також відвідував різдвяні служби у храмах Сочі, у Селищі Костромської області, у селищі Солом'яне у Карелії, у Великому Устюзі.

2006 року Путін зустрічав Різдво в одній із церков Якутська, де в цей час стояв 50-градусний мороз.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Володимир Путін
Різдво
пропаганда
Читайте також:
4 січня, 2023 середа
Найбагатший боксер світу ухвалив рішення щодо бою з Усиком
путін
5 січня, 2023 четвер
Путін вперше відмовився від підсумкових щорічних виступів через проблеми зі зовнішністю, тому лікарі заховали його не на один тиждень, - ексголова СБУ Наливайченко
російська армія, мобілізація
5 січня, 2023 четвер
Окупанти вже спланували наступну хвилю наступу, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.42
    Продаж 42.55
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
7 січня
06:25
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Армія РФ не припиняла атаки, попри оголошене "різдвяне перемир'я", - Гайдай
06:00
Непокаране зло повертається
У Росії Путіна продовжують критикувати за оголошення різдвяного "перемир'я", - ISW
05:03
Нед Прайс
Стурбованість, що Росія прагне використати перемир'я для нового нападу, справдилась, - Держдеп
04:35
миротворча місія НАТО, Косово, 29 грудня 2022 року
У Косові невідомий поранив двох сербів, його затримали
04:07
зенітно ракетний комплекс Patriot
Військові ЗСУ почнуть освоювати систему Patriot вже цього місяця, - Пентагон
03:39
мобільний зв'язок
Росія завдала збитків для телекомунікацій в Україні на майже $1,8 млрд, - ООН
03:11
Резніков та Остін
Резніков поспілкувався з Остіном про новий пакет допомоги США для України та наступний "Рамштайн"
02:43
Предстоятель УГКЦ Святослав
"Хай новонароджений Спаситель принесе нам свої благодать, світло, мир і надію", - різдвяне привітання очільник УГКЦ Блаженнішого Святослава
02:15
мобілізація
Нову хвилю мобілізації у РФ оголосять 15 січня, планують залучити ще 500 тис. "мобіків", - Скібіцький
01:47
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
"Досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло", - різдвяне привітання предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
01:19
Загинув зірка серфінгу Марсіо Фрейре
У Португалії, намагаючись осідлати величезну хвилю, загинув зірка серфінгу Марсіо Фрейре
01:07
принцеса Діана
Одну зі знаменитих суконь принцеси Діани продадуть з аукціону
00:52
Роман Абрамович
Абрамович переписав на дітей активи на $4 млрд, щоб вивести кошти з-під санкцій, - Guardian
00:23
пожежа в Одеській області
На Одещині в пожежі загинула жінка і троє її синів
2023, п'ятниця
6 січня
23:53
Міністр оборони Олексій Резніков
У РФ на сьогодні залишилося 19% стратегічних високоточних ракет, – Резніков
23:24
Еден Азар
Найдорожчий футболіст "Реалу" може приєднатись до Роналду в Саудівській Аравії
23:16
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
На засіданні синоду дозволимо повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, – глава ПЦУ Епіфаній
22:45
іранські безпілотники
США ввели нові санкції проти іранських посадовців, причетних до виробництва й постачання дронів у РФ
22:03
Володимир Зеленський
За час головування Швеції в Раді ЄС розраховуємо почати перемовини про членство України в Євросоюзі, - Зеленський
22:01
Оновлено
Bradley
50 Bradley, 100 БТР, самохідні гаубиці та боєприпаси: Пентагон оприлюднив вміст нового пакету військової допомоги Україні
21:43
Зеленський
Зеленський закликав українців особливо зважати на сигнали тривоги у святкові дні
21:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більше зброї Україні, українська економіка стала адаптивною, натовпи православних у храмах Варшави. Світові ЗМІ про Україну 6 січня
21:29
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала 2 ударів зі САУ по Сумщині
21:24
Володимир Зеленський
Сила України і оборонна взаємодія з партнерами вийшла на новий рівень, - Зеленський
21:17
Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії
Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії
21:02
москаль_Горлівка
Окупанти планують мобілізувати у Горлівці 2 тис. осіб, - Центр нацспротиву
20:59
Ірландія
Найпопулярніша газета Ірландії привітала з Різдвом українською мовою
20:46
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ "демобілізували" трьох російських майорів, - офіцер Штефан
20:43
Військова допомога, санкції та ірано-російська співпраця: Кулеба обговорив з Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС
20:20
Огляд
Перемога України
Переможні новини 317 дня війни: ПЦУ має офіційний дозвіл на різдвяну службу у Лаврі, паніка росіян на окупованих територіях та винищувачі танків від США
20:18
окупанти Мелітополь
В окупованому Мелітополі прогримів вибух, - мер
20:16
Жозеп Боррель
Одностороннє припинення вогню схоже на спробу Росії виграти час, - Боррель
20:08
Київ без світла, блекаут
Через погоду цього вікенду на киян чекають вимкнення світла за графіками, - гендиректор Yasno
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Просторовий кретинізм без усвідомлення реалій
19:46
Володимир Зеленський
"Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина": Зеленський привітав українців з Різдвом
19:46
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:36
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці за тиждень ліквідували 82 окупантів, знищили 37 одиниць причіпної артилерії та сховище з боєприпасами
19:29
Найближчим часом Україна отримає близько 5 тис. терміналів Starlink, - Федоров
19:23
Михайло Мішустін
РФ планує витратити 175 млрд руб. на переселення 100 тис. людей з Херсона до Росії, - Bloomberg
19:05
кримські татари
Уряд створив Нацкомісію з питань кримськотатарської мови
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV