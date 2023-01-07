Кадри із лідером РФ показав телеканал "Росія 1", пише Интерфакс.

Видання зазначає, що президент відвідав службу один. Його зустрічав ієромонах Йосип.

Интерфакс також розповідає про те, де Путін зустрічав попередні релігійні свята.

Путін регулярно відвідує храми під час головних церковних свят. При цьому на Великдень він частіше буває у Москві, у храмі Христа Спасителя, а Різдво зазвичай зустрічає за межами столиці.

Досі в Москві на 7 січня глава держави залишався лише двічі: у 2001 році він відвідав службу в храмі Христа Спасителя, і в 2000-му – він побував на святковій службі в храмі Трійці Животворчої на Воробьевих горах.

2022 року глава держави був на різдвяному богослужінні в церкві Спаса Нерукотворного Образу у своїй резиденції Ново-Огарево.

Водночас далі видання пише, що "минулого року президент був присутній на Різдвяному богослужінні в унікальному острівному храмі Миколи Чудотворця на Липні XIII століття, куди можна дістатися лише катером або взимку льодом.

У 2020 і 2019 Путін приїжджав на Різдво в Спасо-Преображенський собор Петербурга, де був хрещений в дитинстві.

У 2018 році глава держави зустрічав Різдво у церкві святих та праведних Симеона Богоприймця та Анни Пророчиці на Мохової вулиці у Петербурзі, у 2017 році – у Свято-Юр'євому монастирі Великого Новгорода. У 2016 році – у храмі Покрови Пресвятої Богородиці у селі Тургінове Тверської області, де були охрещені його батьки. Сюди ж він приїжджав на Різдво 2011 року.

У різні роки Путін також відвідував різдвяні служби у храмах Сочі, у Селищі Костромської області, у селищі Солом'яне у Карелії, у Великому Устюзі.

2006 року Путін зустрічав Різдво в одній із церков Якутська, де в цей час стояв 50-градусний мороз.

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