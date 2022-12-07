Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, лідер громадської організації С14 Євген Карась в етері Еспресо.

"Кількість того радянського мотлоху, коли його запускають росіяни, падає в ліси чи Чорне море, призводить навіть до екологічних проблем. Дуже багато крилатих ракет не долітає або не вилітає. Значна частина могла не спрацювати, тому що це все - радянський мотлох", - наголосив він.

За словами Євгена Карася, РФ не має змоги лагодити цю зброю, зберігає не належним чином, тому частина ракет не зможе злетіти чи не долетить до цілі, тож не складає загрози.

6 грудня росіяни завдали 10 ракетних ударів по Україні.

7 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що ЗСУ збили 60 російських ракет із 70 під час останньої атаки РФ і виходять на показник близько 80% знищених ракет, запущених по Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb