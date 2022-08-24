Про це повідомляє ОК "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні зберігає стабільне напруження, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін у складі та положенні підрозділів. В тактиці дій надає перевагу дистанційній протидії", - йдеться у звіті.

За день, 23 серпня, російська авіація завдала 10 ударів по позиціях ЗСУ. Задіяли штурмовики та гелікоптерні пари. Обійшлось без українських втрат.

23 серпня у Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.

Вздовж кримського узбережжя росіяни зменшили корабельне угруповання до 10 суден.

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