Російські штурмовики і гелікоптери 10 разів атакували позиції ЗСУ на Півдні
За день, 23 серпня, російська авіація завдала 10 ударів по позиціях ЗСУ на південній лінії фронту
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні зберігає стабільне напруження, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін у складі та положенні підрозділів. В тактиці дій надає перевагу дистанційній протидії", - йдеться у звіті.
За день, 23 серпня, російська авіація завдала 10 ударів по позиціях ЗСУ. Задіяли штурмовики та гелікоптерні пари. Обійшлось без українських втрат.
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