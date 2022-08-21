Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується. Силами мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювались спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали", - йдеться у звіті.

Росіяни дев’ять разів штурмовою авіацією та гелікоптерами атакували позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Обійшлось без наших втрат.

За добу, 20 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 230 вогневих завдань.

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