Російські штурмовики і гелікоптери 9 разів атакували позиції ЗСУ на Півдні
На південній лінії фронту російська авіація, зокрема штурмовики та гелікоптери, 9 разів атакували позиції ЗСУ
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується. Силами мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювались спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали", - йдеться у звіті.
Росіяни дев’ять разів штурмовою авіацією та гелікоптерами атакували позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Обійшлось без наших втрат.
- За добу, 20 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 230 вогневих завдань.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе