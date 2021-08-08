Російські силовики увірвалися до монастиря ПЦУ в Криму

Ці незаконні дії сьогодні, 8 серпня 2021 року, здійснили слідчі "Центру протидії екстремізму" (Центру "Е") МВС РФ у місті Сімферополі на чолі з майором Горєвановим Володимиром Вікторовичем, розповідає Еспресо.TV.



При цьому настоятеля монастиря архімандрита Даміана змусили зупинити літургію, описує ситуацію інформагенція Голос Криму.



Свої дії росіяни пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, коли молиться в приміщенні у "невідповідністі до російського законодавства". Діють вони за рішенням "Міністерства юстиції Республіки Крим".





Майор Горєванов Володимир Вікторович

Один з протоколів



"Службу заборонили проводити, всім наказали вийти на подвір`я монастиря і почали складати протоколи", - повідомив митрополит Сімферопольський та Кримський ПЦУ Климент.



Довідка



Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України Криму є одним із семи парафіяльних структур Православної церкви України Криму, що вцілили на півострові, й де надалі збираються українські православні.





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