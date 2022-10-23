Російські снаряди поранили п’ятьох людей на Нікопольщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Накрили вогнем Нікополь. Попередньо, поранені п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд… У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі у Нікопольському районі ЗСУ збили дрон-камікадзе "Shahed-136"

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