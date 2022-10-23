Російські снаряди поранили п’ятьох людей на Нікопольщині
Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину, що на Дніпропетровщині
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Накрили вогнем Нікополь. Попередньо, поранені п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд… У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, вночі у Нікопольському районі ЗСУ збили дрон-камікадзе "Shahed-136"
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