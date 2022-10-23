Вночі у Нікопольському районі ЗСУ збили дрон-камікадзе "Shahed-136"

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що його збили у Нікопольському районі.

"Мінус ще один ворожий безпілотник. Щира дяка нашим захисникам!" – додав Резніченко.

Нагадаємо, за добу окупанти завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, також понад 80 обстрілів з РСЗВ

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