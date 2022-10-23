За добу окупанти завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, також понад 80 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Минулої доби російські окупанти знову вдалися до масованого обстрілу критичної інфраструктури та житла цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Більш як половина крилатих ракет та ударних БпЛА були збито Силами оборони України", - пишуть у Генштабі.

Загалом, за минулу добу, загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гудове і Ходине Чернігівської області та Середина Буда, Вовківка і Юнаківка Сумської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне і Терни на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новобахмутівка, Нескучне на Донеччині та Дорожнянка і Оріхів Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона Долина.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни намагаються втриматись на Херсонщині попри обмежену логістику, деморалізацію та евакуацію керівного складу

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