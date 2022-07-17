Російські солдати на Херсонщині розуміють, що вони нічого гарного не дають, - вчитель з окупованої території

Про це в ефірі Еспресо сказав вчитель історії України і громадянської освіти з селища Комишани Херсонської області Сергій Шишковський.

"Якщо говорити про звичайних рядових солдат - вони мало спілкуються, але те, що кажуть, вони бачать, що їх тут не підтримують. Вони простий люд і бачать, що тут є супротив масовий, їх не підтримують, але прямо кажуть: "Ми звідси піти не можемо. В нас наказ - не відходити. Ми не маємо права. Ми нічого гарного вам не даємо. У вас тут все гарно і добре, але в нас наказ і ми його будемо виконувати, чого б нам це не коштувало", - сказав він.

За його словами, деякі окупанти дійсно бояться місцевих, а деякі уже звикли.

"Можуть зайти в магазин без зброї. Спочатку виганяли всіх - лише вони були і продавець, ніхто не знав, про що вони спілкуються, а зараз покупці стоять - вони заходять. В них є побоювання нічного часу, в денний час вони не бояться. Вдень вони господарі - вночі вони вже втрачають цю владу", - підсумував Шишковський.