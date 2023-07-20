Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: російські терористи за добу завдали 9 обстрілів по області. По Семенівській громаді били з мінометів та пускали некеровані авіаракети. По Новгород-Сіверській громаді били з артилерії, РСЗВ, мінометів, а вночі запустили дрони по громаді.

Вночі ворог атакував Семенівку безпілотником. Унаслідок цього пошкоджено 3 будинки, у тому числі й багатоповерховий, також зруйновано господарську споруду.

Сумщина: вночі російські терористи атакували місто Суми трьома ворожими БПЛА типу Shahed 136. Один із них збили українські військові, а другий - підбитий Силами ППО ЗСУ. Третій влучив в будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 атак по прикордонню. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Новослобідська громади. Унаслідок атак пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. Було горіння гаражу, літньої кухні і господарчої споруди.

Запорізька: за минулу добу російські військові 82 рази обстріляли Запорізьку область

76 артилерійські удари зазнали 17 населених пунктів, серед яких Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Верхня Терса, Степногірськ, Приморське. Від обстрілів з РСЗВ постраждали Новодарівка та Левадне. Зафіксовано ракетний удар по Таврійському та три авіаційні по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці.

Зазначається, що в Оріхові від удару керованої авіабомби постраждали дві родини: жінки 68 та 76 років та 70-річний чоловік. Також загинув 79-річний чоловік.

Дніпропетровщина: вночі росіяни тричі атакували Нікопольський район. Крім цього, влучили по самому Нікополю та Марганецькій громаді.



Унаслідок атаки пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та машина. Через рановий обстріл Мирівської громади пошкоджена агрофірма, інфраструктурний об'єкт і 4 житлові будинки.

Харківщина: за добу на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове.

У селі Петропавлівка Куп'янського району й Вовчанську пошкоджено по 2 приватні будинки. А у Куп'янську - 11.

Луганщина: ворог вчора здійснив обстріли по Невському, Новолюбівці та Білогорівці.

За добу противник здійснив 103 обстріли.

Донеччина: росіяни впродовж минулої доби здійснили 22 обстріли, обстріляні 15 населених пунктів, серед яких: Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Сіверськ, смт Гостре, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Південне та інші.

Унаслідок атак пошкоджено 20 житлових будинків, з них 2 – багатоквартирних, цех ПрАТ АКХЗ, приміщення ТОВ Нова Пошта, мистецька школа, гараж, 2 цивільні автомобілі, 3 господарчих споруди. Також дві людини загинули, ще 3 отримали поранення.

Миколаївщина: вночі росіяни завдали ракетних ударів по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували на ранок. Також через влучання сталося займання трьох гаражів. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч.

Загалом внаслідок ракетних обстрілів постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися 12 людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

Вчора та сьогодні ворог обстріляв місто Очаків. Через влучання у п’ятиповерхівку відбулося займання квартири. Один чоловік отримав поранення. Також вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. У Куцурубській громаді зруйновано гараж, пошкоджено господарські споруди та житлові будинки.

Одещина: вночі терористи атакували крилатими ракетами та дронами-камікадзе Одещину.

Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 м2. Також росіяни вдарили по області.

Херсонщина: за добу росіяни вдарили по області 72 рази, з них по Херсону - 2. Окупанти поцілили у райони 20 населених пунктів області.

Вночі російська армія атакувала безпілотниками Херсон. Зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста, сталася пожежа у будинку культури "Нафтовиків", а також пошкоджено двоповерхівку. Також росіяни обстріляли садове товариство у Іванівці Дарʼївської громади. З міномета також обстріляли житловий будинок в Ольгівці Тягинської громади.

У Херсоні працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, яка опинилася під завалами власної оселі. У Іванівці поранення отримала місцева жителька. В Ольгівці поранення отримала 59-річна жінка.