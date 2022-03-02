Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

Про це повідомляє офіційний сайт Збройних сил Швеції.



Росіяни порушили повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд. Скандинави по тривозі підняли в небо винищувачі Jas 39 Gripen, які задокументували інцидент і зробили фотографії.



"Це показує, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та кордони Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію. На тлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії", - заявив командувач Карл-Йохан Едстрьом.



Порушення було недовгим. У повітряний простір Швеції влетіли чотири російські винищувачі - два Су-24 і два Су-27.

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