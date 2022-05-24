English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські війська можуть добитися незначних успіхів на захід від Попасної найближчим часом, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут, - ISW

Російські війська можуть добитися незначних успіхів на захід від Попасної найближчим часом, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут, - ISW

24 травня, 2022 вiвторок
06:22
війна з Росією російські війська окупанти

В Інституті вивчення війни (ISW) заявляють, що війська РФ без значних успіхів намагається просунутися до Бахмута і стримати контрнаступ

Про це йдеться у даних ISW від 23 травня.

Окупанти продовжили наземний штурм Сєвєродонецька і домоглися незначних успіхів в оточенні міста, йдеться в повідомленні. 

Російські війська також активізували наступ в районі Лиману та Авдіївки. Відзначається, що в Лимані проходять бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання. Російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.

Як зазначають у ISW, найближчим часом російські війська, швидше за все, доб'ються подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут.

Окупаційні війська також можуть посилити своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1-ї танкової армії на північ Харкова, йдеться в повідомленні.

"Український контрнаступ на північний схід від Харкова продовжує загрожувати російським позиціям і змушує Росію вивести підрозділи з триваючих наступальних операцій на Сході України, щоб укріпити свої оборонні позиції поблизу Вовчанська", - додали в ISW.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Донецька область
Донбас
окупанти
Попасна
новини Донбасу
Читайте також:
Сергій Згурець
22 травня, 2022 неділя
Говорити, що через 2-3 місяці ми почнемо контрнаступ, поки зарано, але час працює на ворога, - Сергій Згурець
Матеуш Моравецький
22 травня, 2022 неділя
Норвегія має ділитися з Україною своїми 100 млрд євро на рік, які вона заробляє завдяки розв'язаній Путіним війні, - Моравецький
Денис Пушилин
23 травня, 2022 понедiлок
Пушилін заявив про намір влаштувати у "ДНР" "міжнародний трибунал" над захисниками Азовсталі
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 33.81
    Купівля 33.81
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.3
    Продаж 37.58
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
24 травня
07:14
Туреччина
Туреччина назвала умови, за яких вона не блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
07:08
ракетиний удар
Загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах України з території Білорусі зросла, найбільша активність бойових дій відзначається неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ
06:41
мавпяча віспа
ВООЗ не бачить необхідності у масовій вакцинації від мавпячої віспи
06:07
Волкер закликав прийняти Україну в НАТО відразу після закінчення війни з Росією
05:48
Андрій Шевченко благодійний матч
Екстренер збірної України з футболу зіграв у благодійному матчі, кошти з якого підуть зокрема й дітям з України
05:41
Байден
Байден надав Колумбії статус основного союзника США поза НАТО
05:09
військові жінки
Жінки складають п’яту частину усього особового складу ЗСУ, - Зеленська
04:44
Канада організувала чартер для понад 300 українських біженців
04:22
Starbucks
Кавовий гігант Starbucks назавжди закриває свій бізнес у Росії
03:59
Естонія армія
Найбільше з усіх держав світу. Естонія надала Україні допомогу, обсягом 1/3 військового бюджету, - Подоляк
03:37
воєнні злочини росіян
Ця війна перетворилась на бійню. В Офісі генпрокурора повідомили про 13 тис. проваджень щодо воєнних злочинів Росії
03:14
окупанти орки війська рф
На Півдні окупанти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу, - штаб оперативного командування
02:51
окупанти
Російські окупанти на Херсонщині та Запоріжжі створили близько двох десятків "комендатур"
02:29
Останні хвилини крейсера "Москва"
Строковиків, які загинули на крейсері "Москва", у Міноборони РФ вважають "померлими внаслідок катастрофи", - ЗМІ
02:07
Енергодар
Розстріл співробітника АЕС у Енергодарі відбувся як помста за замах на місцевого колаборанта Шевчика, - Запорізька ОВА
01:45
Укроборонпром
Укроборонпром повідомив, що п'ять підприємств концерну захоплені окупантами
01:23
Болгарія пропонує країнам ЄС оприлюднити свої контракти з Газпромом і виробити єдиний підхід до енергетичної співпраці з Росією
01:07
Велика Британія спільно зі США шукають альтернативу GPS на випадок атаки РФ на супутники
00:56
Роберта Мецола
"Тероризм ніколи не може бути виправданим, за жодних умов", - президентка Європарламенту виступила в ізраїльському кнесеті
00:47
Варфоломій
Уряд Литви підтримав православну громаду у намірі від'єднатись від РПЦ та звернувся до патріарха Варфоломія
00:37
Роберт Хабек
Нафтове ембарго проти Росії - "у межах досяжності", - віцеканцлер Німеччини
00:19
На фото військова техніка окупантів
Захисники Донбасу 23 травня відбили 16 атак ворога, знищили понад 20 одиниць техніки та близько 10 повітряних цілей
00:14
Засідання Священного синоду ПЦУ
ПЦУ оголосила про намір заснувати монастир у Києво-Печерській лаврі
2022, понедiлок
23 травня
23:54
Росія нарощує авіацію біля наших кордонів, проте у небо над Україною не заходить, - Повітряні сили
23:54
Михайло Федоров
Ігрова платформа Xbox офіційно запуститься в Україні, - Федоров
23:26
"Боротися і перемогти": Зеленський заявив, що у найближчі тижні війна буде складною та закликав кожного українця працювати на перемогу
22:56
Ексклюзив
Морський порт
Найімовірніше до 2-х тижнів ми побачимо практичні рішення щодо розблокування українських морських портів, — військовий експерт Киричевський
22:53
Зеленський
Найтяжча бойова ситуація на Донбасі, але ЗСУ і там ходять в контратаки, - Зеленський
22:47
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль підтримав ідею прем'єр-міністра Польщі про джерела коштів на відбудову України
22:42
Аналітика
Сергій Згурець-CAESAR
Окупанти намагаються компенсувати втрати в техніці застарілими зразками. Колонка Сергія Згурця
22:37
Зеленський
Росія випустила по Україні майже 2,3 тис. ракет, - Зеленський
22:30
Олексій Резніков
Підсумовуючи Рамштайн-2, Олексій Резніков використав несподівану метафору із "Зоряних воєн"
22:15
На фото президент України Володимир Зеленський
"Якщо питання на столі буде одне – припинення війни", - Зеленський про умову зустрічі з Путіним
22:13
Сергій Гайдай
ЗСУ вибили росіян з села Тошківка на Луганщині, - Гайдай
21:57
Олег Прудкий
У боях з окупантами загинув боксер, дворазовий чемпіон України Олег Прудкий
21:56
Зеленський
Росіяни на Донбасі мають в 20 разів більше техніки, ніж у ЗСУ, - Зеленський
21:45
Ракетний удар
Дніпропетровщина зазнала ракетних ударів росіян, - голова ОВА
21:39
ППО ЗСУ
На Кіровоградщині ППО збила російську ракету
21:28
Гітанас Науседа
Литва 1 червня відкличе посла з Росії
21:26
Загальна стратегія Путіна щодо України невідома – очільник Пентагону
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV