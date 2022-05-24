Про це йдеться у даних ISW від 23 травня.

Окупанти продовжили наземний штурм Сєвєродонецька і домоглися незначних успіхів в оточенні міста, йдеться в повідомленні.

Російські війська також активізували наступ в районі Лиману та Авдіївки. Відзначається, що в Лимані проходять бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання. Російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.

Як зазначають у ISW, найближчим часом російські війська, швидше за все, доб'ються подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут.

Окупаційні війська також можуть посилити своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1-ї танкової армії на північ Харкова, йдеться в повідомленні.

"Український контрнаступ на північний схід від Харкова продовжує загрожувати російським позиціям і змушує Росію вивести підрозділи з триваючих наступальних операцій на Сході України, щоб укріпити свої оборонні позиції поблизу Вовчанська", - додали в ISW.

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