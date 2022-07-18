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"Російські війська не планують брати відпустку у війні": Литва закликала Захід надати Україні більше військової допомоги

18 липня, 2022 понедiлок
13:25
Світ Габріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Брюссель надати більше зброї для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як повідомляє РБК-Україна, міністр закордонних справ Литви нагадав Брюсселю, який зібрався на канікули, що російські війська не братимуть відпустку у війні з Україною. Він закликав Захід надати більше зброї для України.

"Якщо що і потрібно продовжувати, так це постачання зброї", - сказав Ландсбергіс.

Також Ландсбергіс наголосив, що зброя - це єдиний спосіб зупинити російський наступ.

"За його словами, через це західні країни, особливо ті, які мають потужну військову промисловість, повинні направити більше зброї українським силам, оскільки це єдиний спосіб зупинити російський наступ", - пише видання.

Міністр зауважив, що Киів потребує великої фінансової підтримки.

  • Раніше повідомлялося, що Литва відправила Україні Байрактар.

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Литва
війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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