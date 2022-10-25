Російські війська не відходять із Херсона та готуються оборонятися, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними ISW, російська армія почала частковий відхід із північно-західної частини Херсонської області. Утім повного виходу з області чи з самого Херсону росіяни не розпочали.

Зазначають також, що, імовірно, позиція російських військ у північно-західній частині є нестійкою. Тому аналітики ISW вважають, що українська армія, імовірно, візьме під свій контроль правий берег Херсонської області до кінця 2022 року.

Один із російських мілблогерів, за інформацією ISW, стверджує, що Росія підготувалася навіть до здачі самого Херсону. Він впевнений, що намагання утримати місто призведуть до поразки. Також він стверджує, що немає нічого страшного у втраті Херсону в довгостроковій перспективі, якщо Росія все ж планує вести війну з Україною до переможного кінця. На думку аналітиків ISW, це свідчіть про те, що РФ не підготувала інформаційний простір для військової поразки в Херсонській області станом на 24 жовтня.

Також зазначають, що російські ЗМІ не обговорюють ймовірність великих військових втрат у Херсонській області. Натомість триває активна пропаганда ІПСО про можливий підрив Каховської дамби.

24 жовтня очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що росіяни лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон.