Російські війська обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині
Територію одного з сіл Апостольської громади російські війська обстріляли з системи залпового вогню касетними боєприпасами
Про це повідомив голова Апостолова Андрій Оса.
"Вночі територію одного з сіл громади ворог обстріляв з системи залпового вогню касетними боєприпасами. Потраплянь у житлові будинки, на щастя немає. Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.
На місці працює поліція та ДСНС.
- Зазначимо, що це не вперше російська армія використовує касетні боєприпаси в цьому районі. 27 березня РФ застосувала заборонені боєприпаси під час обстрілу одного з населених пунктів Криворізького району.
- Прокуратура також має докази використання Росією заборонених касетних бомб на Одещині та Херсонщини.
- Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів, що робити у разі небезпечної знахідки.
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