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Російські війська обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині

3 квітня, 2022 неділя
11:17
війна з Росією окупанти

Територію одного з сіл Апостольської громади російські війська обстріляли з системи залпового вогню касетними боєприпасами

Про це повідомив голова Апостолова Андрій Оса.

"Вночі територію одного з сіл громади ворог обстріляв з системи залпового вогню касетними боєприпасами. Потраплянь у житлові будинки, на щастя немає. Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція та ДСНС.

  • Зазначимо, що це не вперше російська армія використовує касетні боєприпаси в цьому районі. 27 березня РФ застосувала заборонені боєприпаси під час обстрілу одного з населених пунктів Криворізького району.
  • Прокуратура також має докази використання Росією заборонених касетних бомб на Одещині та Херсонщини.
  • Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів, що робити у разі небезпечної знахідки. 

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Дніпропетровська область
касетні боєприпаси
заборонена зброя
війна новини
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