Російські війська обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Апостолова Андрій Оса.

"Вночі територію одного з сіл громади ворог обстріляв з системи залпового вогню касетними боєприпасами. Потраплянь у житлові будинки, на щастя немає. Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція та ДСНС.

Зазначимо, що це не вперше російська армія використовує касетні боєприпаси в цьому районі. 27 березня РФ застосувала заборонені боєприпаси під час обстрілу одного з населених пунктів Криворізького району.

Прокуратура також має докази використання Росією заборонених касетних бомб на Одещині та Херсонщини.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів, що робити у разі небезпечної знахідки.