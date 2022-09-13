Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

"Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові. Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів і забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області окупанти почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Стало відомо, що російське керівництво оголосило достроковий випуск курсантів 5 курсу "чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова" у грудні цього року для поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом.

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Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток.

"Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Сили оборони успішно відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Також, підтверджено знищення 11 вересня поточного року складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон.

Зранку 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.

Пізніше, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.

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