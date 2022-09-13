Для Росії недосяжні навіть проміжні цілі, - The Wall Street Journal

Про це пише The Wall Street Journal.

Розгром російських військ Україною з позицій, які вони здобули найважчими зусиллями на вихідних, поламав військові цілі Москви, підриваючи її ретельно розроблений план і змушуючи президента Росії Володимира Путіна розв'язувати питання про те, хто винен і що з цим робити.

Під час вторгнення Росії в Україну Кремль твердо дотримувався своєї позиції, що операція розгорталася за планом, попри невдачі та провали. Московські пропагандисти використовували свої платформи на державному телебаченні, щоб стверджувати, що військові цілі пана Путіна — повалити прозахідний уряд Києва та повернути Україну під вплив Росії — виконуються.