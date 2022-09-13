Для Росії недосяжні навіть проміжні цілі, - The Wall Street Journal
Швидкий контрнаступ українців на фронті поламав всі плани Путіна
Про це пише The Wall Street Journal.
Розгром російських військ Україною з позицій, які вони здобули найважчими зусиллями на вихідних, поламав військові цілі Москви, підриваючи її ретельно розроблений план і змушуючи президента Росії Володимира Путіна розв'язувати питання про те, хто винен і що з цим робити.
Під час вторгнення Росії в Україну Кремль твердо дотримувався своєї позиції, що операція розгорталася за планом, попри невдачі та провали. Московські пропагандисти використовували свої платформи на державному телебаченні, щоб стверджувати, що військові цілі пана Путіна — повалити прозахідний уряд Києва та повернути Україну під вплив Росії — виконуються.
Але хаотичний відступ Росії з опорних пунктів на північному сході України, міст і містечок, які вона місяцями захоплювала, змушує політичне та військове керівництво Москви намагатися поглинати масштаби втрат, вважають аналітики, які стежать за внутрішньою російською політикою, — пише видання.
"У Москві борються за спосіб розуміння того, що відбувається прямо зараз, і за наратив, щоб пояснити це навіть собі, не кажучи вже про громадськість", — сказав Найджел Гулд-Девіс, старший науковий співробітник Міжнародного інституту з питань Росії та Євразії. for Strategic Studies.
Однак виведення російських військ з Ізюма в Харківській області, означає, що Москва втратила найважливіший потенційний плацдарм для нападу на частини Донбасу, які все ще перебувають під контролем України, — зауважує The Wall Street Journal.
"Навіть проміжні цілі другого порядку, які поставила собі Росія, — поглинути Донецьк і Луганськ, — недосяжні", — сказав пан Гулд-Девіс, колишній британський дипломат у Росії та Білорусі. "Кремль зараз стоїть перед найважчим вибором у війні, — сказав він. - Час не на їхньому боці".
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.
- 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.77
Купівля 39.77Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 39.72Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе