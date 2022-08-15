Російські війська вбили трьох жителів Донеччини за добу, 13 - поранили
Окупаційні війська за 14 серпня вбили трьох жителів Бахмута, Соледара та Мар'їнки
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.
"Росія вбиває цивільних! За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці. Ще 13 людей отримали поранення", - зауважив він.
Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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