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Війна з Росією: хроніка
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Російські війська вбили трьох жителів Донеччини за добу, 13 - поранили

15 серпня, 2022 понедiлок
08:39
війна з Росією Донеччина

Окупаційні війська за 14 серпня вбили трьох жителів Бахмута, Соледара та Мар'їнки

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.

"Росія вбиває цивільних! За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці. Ще 13 людей отримали поранення", - зауважив він.

Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Маріуполь
Донеччина
Мар’їнка
Бахмут
Волноваха
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