Російські війська вбили трьох жителів Донеччини за добу, 13 - поранили

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.

"Росія вбиває цивільних! За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці. Ще 13 людей отримали поранення", - зауважив він.

Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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