Російські війська відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині, двоє загиблих
Російські окупанти у неділю, 17 квітня, відкрили вогонь по центру міста Золоте в Луганській області. Внаслідок обстрілу двоє загиблих та четверо поранених
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт", – йдеться у його повідомленні.
Гайдай зазначив, що відомо про щонайменше двох загиблих містян, ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості.
- Уранці 17 квітня росіяни з артилерії обстріляли Кремінну на Луганщині, унаслідок чого було поранено та шпиталізовано одну людину.
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