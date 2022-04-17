Окупанти обстріляли з артилерії Кремінну й поранили щонайменше одну людину, - Гайдай
Уранці 17 квітня росіяни з артилерії обстріляли Кремінну на Луганщині, унаслідок чого було поранено та шпиталізовано одну людину
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"17 квітня зранку російська армія вдарила по Кремінній артилерією. Маємо щонайменше одного пораненого", - зазначив він.
Пораненого доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Збитки в житловому фонді встановлюють.
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