Окупанти обстріляли з артилерії Кремінну й поранили щонайменше одну людину, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"17 квітня зранку російська армія вдарила по Кремінній артилерією. Маємо щонайменше одного пораненого", - зазначив він.



Пораненого доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Збитки в житловому фонді встановлюють.



Нагадаємо, окупанти обстріляли багатоповерхівки в Сєвєродонецьку та знищили будинок у Новодружеську.

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