Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вони мають багато юридичних аргументів. У Росії величезний бізнес юристів по допомозі тим, хто не хоче воювати в Україні, але хоче залишитися в армії. Є багато лазівців, як не потрапити на фронт, і це масово трапляється по всіх військових частинах", - зазначив Ягун.

За його словами, у Росії вже починаються судові процеси, підключаються громадські організації.

"Це в комплексі знищує боєздатність тих частин, які планували для перекидання в Україну. Вони намагалися здійснити ротацію, яку провести зараз неможливо. Останній підрозділ, які вони змогли сформувати - це 3-й корпус, але частина цього корпусу була знищена на Харківщині", - підкреслив Ягун.

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