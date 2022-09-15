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США та ЄС посилюють тиск на Туреччину щодо дотримання санкцій проти Росії, - Financial Times

15 вересня, 2022 четвер
17:11
Економіка Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін

США та Європейський Союз посилюють тиск на Туреччину для дотримання санкцій щодо Росії. Окрема щодо підтримки картки "Мір"

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

США зосереджуються на турецьких банках, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів "Мір", повідомили FT двоє західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.

Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям.

"Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження існуючих санкцій, а не на введення нових заходів. Ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після вторгнення Путіна в Україну в лютому, не завдали економіці Росії такої шкоди, як вони сподівалися. Але вони стверджують, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля", - пише газета.

"Ми надішлемо дуже чітке повідомлення про те, що, наприклад, фінансові установи третіх країн не повинні підключатися до платіжної мережі "Мір", тому що, ви знаєте, це несе певні ризики ухилення від санкцій", - додав він.

"Нам потрібно закрити лазівки", - сказав другий посадовець, який брав участь у переговорах цього місяця між ЄС і США щодо застосування санкцій, назвавши Туреччину головною ціллю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дотримується того, що він називає "збалансованим" підходом до війни в Україні.

"Його відмова приєднатись до санкцій проти Росії та нещодавня обіцянка поглибити економічне співробітництво з Москвою стурбували його західних союзників. Ердоган, який зустрінеться з Путіним у п’ятницю, заявив минулого місяця, що є "серйозний прогрес" у розширенні системи "Мір" в Туреччині. П’ять найбільших банків Туреччини, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank і Halkbank, є членами платіжної системи "Мір", яка була розроблена Центральним банком Росії як національна альтернатива Visa та Mastercard", - нагадує FT.

  • Відзначимо, Ердоган цього тижня проведе переговори з Путіним та знову запропонує йому зустрітися з президентом України у Туреччині.
  • Турецька авіакомпанія Southwind Airlines запустила рейс з Антальї у Москву для "залучення російських туристів".

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ЄС
Туреччина
санкції проти Росії
США
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