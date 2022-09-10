Про це повідомляє російська пропагандистська інформагенція "Інтерфакс".

У суботу, 10 вересня, з московського аеропорту "Шереметьєво" вже розпочались авіарейси в Анталью від турецького авіаперевізника Southwind Airlines.

Авіакомпанію створили у квітні для "залучення російських туристів". Маршрути перевізника у Туреччину відбувались зі семи російських міст: Челябинськ, Перм, Єкатеринбург, Уфа, Новосибірськ, Казань, Санкт-Петербург.

Нагадаємо, 9 вересня авіакомпанія Air Moldova заявила про відновлення рейсів до Москви.

10 вересня молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви.

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