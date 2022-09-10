Турки запустили авіарейси з Антальї до Москви для "залучення російських туристів"
Турецька авіакомпанія Southwind Airlines запустила рейс з Антальї у Москву для "залучення російських туристів"
Про це повідомляє російська пропагандистська інформагенція "Інтерфакс".
У суботу, 10 вересня, з московського аеропорту "Шереметьєво" вже розпочались авіарейси в Анталью від турецького авіаперевізника Southwind Airlines.
Авіакомпанію створили у квітні для "залучення російських туристів". Маршрути перевізника у Туреччину відбувались зі семи російських міст: Челябинськ, Перм, Єкатеринбург, Уфа, Новосибірськ, Казань, Санкт-Петербург.
- Нагадаємо, 9 вересня авіакомпанія Air Moldova заявила про відновлення рейсів до Москви.
- 10 вересня молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви.
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