Російські військові минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини
Минулої доби, 26 листопада, російська армія вбила п'ятьох жителів Донецької області
Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у telegram.
“За 26 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 4 людини в області дістали поранення”, - написав Кириленко.
Він зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- 27 листопада Росія зі станкового гранатомета обстріляла прикордонне село на Сумщині.
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