Російські військові минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у telegram.

“За 26 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 4 людини в області дістали поранення”, - написав Кириленко.

Він зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

27 листопада Росія зі станкового гранатомета обстріляла прикордонне село на Сумщині.