Російські військові обстріляли з гранатомета пункт пропуску в Чернігівській області

Про це повідомляє МВС України.

Зазначають, що російські війська здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета. Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.

В МВС України також нагадали, що згідно з рішенням Уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, РБ та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону – закриті.

Зауважимо, що це вже не перший обстріл прикордонників у Чернігівській області. У п'ятницю, 22 квітня, з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько 10 гранат, випущених з автоматичного гранатомета, розірвалися біля села Сеньківка.