Російські військові обстріляли з гранатомета пункт пропуску в Чернігівській області
Прикордонники Чернігівського загону 28 квітня зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка"
Про це повідомляє МВС України.
Зазначають, що російські війська здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета. Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.
В МВС України також нагадали, що згідно з рішенням Уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, РБ та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону – закриті.
- Зауважимо, що це вже не перший обстріл прикордонників у Чернігівській області. У п'ятницю, 22 квітня, з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько 10 гранат, випущених з автоматичного гранатомета, розірвалися біля села Сеньківка.
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