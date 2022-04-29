Російські військові викрали двох підданих Великої Британії, які працювали в гуманітарній організації "Presidium Network", - редакторка Sky News Дебора Гейн

Про це повідомила редакторка Sky News Дебора Гейнс.



Це відбулося 28 квітня на одному з російських блокпостів південніше Запоріжжя.



"Некомерційна організація "Presidium Network", що базується у Великобританії, повідомила, що двоє цивільних чоловіків, які працюють як волонтери гуманітарної допомоги, були захоплені в понеділок російськими військами на блокпосту на південь від Запоріжжя",- йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше на Запоріжжі росіяни викрали депутата облради Дудку.

У Каховці окупанти викрали ексочільника РДА, депутата від "ЄС" Салтикова та чотирьох учасників проукраїнського мітингу.