Російські військові викрали двох підданих Великої Британії, які працювали в гуманітарній організації "Presidium Network", - редакторка Sky News Дебора Гейн
Двоє волонтерів організації "Presidium Network" були захоплені російськими військовими на блокпосту в Запоріжжі
Про це повідомила редакторка Sky News Дебора Гейнс.
Це відбулося 28 квітня на одному з російських блокпостів південніше Запоріжжя.
"Некомерційна організація "Presidium Network", що базується у Великобританії, повідомила, що двоє цивільних чоловіків, які працюють як волонтери гуманітарної допомоги, були захоплені в понеділок російськими військами на блокпосту на південь від Запоріжжя",- йдеться в повідомленні.
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