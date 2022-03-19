Російські військові випустили по Україні понад 1080 ракет

Про це повідомляє CNN.

Представник Пентагону прокоментував ракетні удари по об'єктах на Заході України, зокрема в районі міжнародного аеропорту "Львів". Він назвав їх точними. При цьому у представника Міноборони США не було додаткової інформації про те, звідки були нанесені ракетні удари по західній частині України, і якої шкоди вони завдали.

"У Росії досі немає переваги в українському небі, і повітряний простір залишається спірним", – заявив він.

Нагадаємо, Збройні Сили України зафіксували випуски російських ракет із глибини території РФ.

НАТО погодив механізм постачання в Україну комплексів ППО. Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які передаються Україні.