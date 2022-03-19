Російські військові випустили по Україні понад 1080 ракет
За даними представника Міноборони США, з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України понад 1080 ракет.
Про це повідомляє CNN.
Представник Пентагону прокоментував ракетні удари по об'єктах на Заході України, зокрема в районі міжнародного аеропорту "Львів". Він назвав їх точними. При цьому у представника Міноборони США не було додаткової інформації про те, звідки були нанесені ракетні удари по західній частині України, і якої шкоди вони завдали.
"У Росії досі немає переваги в українському небі, і повітряний простір залишається спірним", – заявив він.
- Нагадаємо, Збройні Сили України зафіксували випуски російських ракет із глибини території РФ.
- НАТО погодив механізм постачання в Україну комплексів ППО. Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які передаються Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе