РФ запускала ракети по Україні навіть з Каспійського моря, - речник командування Повітряних сил ЗСУ

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ЗСУ виявляють більшість ракет, бачать місце запуску та напрямок польоту.

"Якщо вона летить, наприклад, з Криму в напрямку Києва, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога. За алгоритмом ми прораховуємо, куди вона може влучити. Але зафіксовані і випадки, коли пуски робилися зі стратегічних ракетоносців, навіть з Каспійського моря - це дуже важко відстежити", – заявив Ігнат.



Він додав, що сигнал повітряної тривоги повинен сприйматися знаком до того, що людина має опинитися в безпеці.