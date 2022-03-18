РФ запускала ракети по Україні навіть з Каспійського моря, - речник командування Повітряних сил ЗСУ
Збройні сили України зафіксували випуски російських ракет із глибини території РФ
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, ЗСУ виявляють більшість ракет, бачать місце запуску та напрямок польоту.
"Якщо вона летить, наприклад, з Криму в напрямку Києва, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога. За алгоритмом ми прораховуємо, куди вона може влучити. Але зафіксовані і випадки, коли пуски робилися зі стратегічних ракетоносців, навіть з Каспійського моря - це дуже важко відстежити", – заявив Ігнат.
Він додав, що сигнал повітряної тривоги повинен сприйматися знаком до того, що людина має опинитися в безпеці.
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