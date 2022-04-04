Російські загарбники здійснили артобстріли на Дніпропетровщині: під вогонь потрапили Нововоронцовка та Марʼянське

Про це передають очільник Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Зінченко.



"Вночі вороги обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною. Ніхто не постраждав. Область під контролем Збройних Сил. Ворожих військ на нашій території немає", - зазначив ЗІнченко.



За попередньою інформацією, вночі 4 квітня окупанти обстріляли із систем залпового вогню селища Нововоронцовку та Марʼянське. Як відомо, обійшлося без жертв. Мирне населення було попередньо евакуйовано до Кривого рогу.



За словами Вілкула, станом на ранок ситуація в регіоні повністю контролюється ЗС України.

"Дякуємо всім, хто погодився тимчасово виїхати, тепер ви переконалися, що це було правильне рішення", - пише Вілкул.