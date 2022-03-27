Російські загарбники масово депортують населення окупованих територій України, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



"Міністерство оборони окупанта рапортує, що з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та РФ. Підставами для переміщення рашисти називають "звернення посольств та заявки, подані у військову комендатуру Херсона", - написала омбудсменка у Facebook.



Як повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев, тільки за минулу добу з тимчасово непідконтрольних територій України в Донецькій та Луганській областях вивезено понад 19,6 тисяч мирних жителів, з них 3 300 дітей.



Загалом рашистський військовий зазначає про вивезення 439 420 мирних жителів "з небезпечних районів України", з яких 91 673 - діти, з Маріуполя "від свавілля, влаштованого націоналістами" переміщено 98 081 особу, у тому числі за минулу добу 4 183 особи.



Денісова підкреслила, що масштаби примусового переміщення співставні лише з депортацією, що проводилася Гітлером у ІІ Світову війну.



Таким чином РФ порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.



Омбудсменка закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до РФ українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій.

