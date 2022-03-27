Російські загарбники масово депортують населення окупованих територій України, - Денісова
Загарбники РФ проводять масову депортацію населення окупованих територій України, масштаби якої можна порівняти лише з примусовим переміщенням, що проводилося Гітлером у ІІ Світову війну
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Міністерство оборони окупанта рапортує, що з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та РФ. Підставами для переміщення рашисти називають "звернення посольств та заявки, подані у військову комендатуру Херсона", - написала омбудсменка у Facebook.
Як повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев, тільки за минулу добу з тимчасово непідконтрольних територій України в Донецькій та Луганській областях вивезено понад 19,6 тисяч мирних жителів, з них 3 300 дітей.
Загалом рашистський військовий зазначає про вивезення 439 420 мирних жителів "з небезпечних районів України", з яких 91 673 - діти, з Маріуполя "від свавілля, влаштованого націоналістами" переміщено 98 081 особу, у тому числі за минулу добу 4 183 особи.
Денісова підкреслила, що масштаби примусового переміщення співставні лише з депортацією, що проводилася Гітлером у ІІ Світову війну.
Таким чином РФ порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.
Омбудсменка закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до РФ українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій.
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