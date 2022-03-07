Російські загарбники пошкодили або зруйнували 211 українських шкіл

Про це Шкарлет повідомив у етері телемарафону.



За словами міністра, частина шкіл є повністю зруйнованими.



"На сьогодні спостерігаємо, що кожного дня зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких є повністю зруйновані, частина пошкоджені", - сказав Сергій Шкарлет.



Шкарлет також зазначив, що незабаром освітній процес відновиться там, де є на це можливість.



"Освітній процес не має перериватися, наступного тижня ми будемо рекомендувати там, де це можливо. Там, де немає такої можливості, ми будемо давати можливість індивідувального, дистанційного навчання", - сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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