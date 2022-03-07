Російські загарбники пошкодили або зруйнували 211 українських шкіл
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що під час повномасштабної війни російські окупанти вже пошкодили або зруйнували 211 українських шкіл
Про це Шкарлет повідомив у етері телемарафону.
За словами міністра, частина шкіл є повністю зруйнованими.
"На сьогодні спостерігаємо, що кожного дня зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких є повністю зруйновані, частина пошкоджені", - сказав Сергій Шкарлет.
Шкарлет також зазначив, що незабаром освітній процес відновиться там, де є на це можливість.
"Освітній процес не має перериватися, наступного тижня ми будемо рекомендувати там, де це можливо. Там, де немає такої можливості, ми будемо давати можливість індивідувального, дистанційного навчання", - сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
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