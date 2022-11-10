Російські загарбники посилили на Луганщині фільтраційні заходи
Окупанти на Луганщині посилили фільтраційні заходи й шукають зрадників навіть серед зрадників
Про це інформує Луганська ОВА.
Відвойовування Україною власних територій змушує окупантів почуватися непевно. Відтак у деяких громадах Луганщини вони посилили фільтраційні заходи, шукаючи неблагонадійних навіть серед зрадників. Приміром, невеличкий Новопсков опинився під окупацією практично одразу. Але нещодавно в місцевій лікарні встановили відеокамери з можливістю запису аудіо, а співробітникам наказали вести невимушені бесіди з відвідувачами, щоб виявити неблагонадійних.
Тим часом, у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів зі Сватівського напрямку, де ЗСУ просувається майже щодня.
Відбили Сили оборони України атаки російської армії в районах Новоселівського і Макіївки.
Росіяни із різних видів озброєння обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Площанку, Стельмахівку, М’ясожарівку, Білогорівку, Макіївку та Невське.
Як стверджують в Луганській ОВА, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА "Шахед " та 3 "Орлани". А воїни українських ракетних військ і артилерії протягом 9 листопада уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.
- 8 листопада на Луганщині українські військові знищили понад 200 загарбників, вісім російських танків і сім бойових машин піхоти.
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