Російських курсантів відправлять на війну з Україною, - ЦНС
Курсанти вищих навчальних військових закладів РФ вже проходять навчання на кордоні з Україною
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Російські курсанти проходять навчання в бойових умовах в Курській та Брянській областях РФ. Стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4 танкової дивізії 1 ТА (Брянська обл. РФ) та 76 десантно-штурмової дивізії (Курська обл. РФ). Дані зʼєднання забезпечують прикриття кордону з Україною. Надалі курсантів планують залучати до бойових дій на території Росії", - пише ЦНС.
Центр національного спротиву звертається до російських окупантів та закликає безпечно здаватися в полон.
- 24 травня повідомлялось, що росіяни активно евакуйовують секретну документацію з тимчасово окупованого Криму.
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