Російських курсантів відправлять на війну з Україною, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські курсанти проходять навчання в бойових умовах в Курській та Брянській областях РФ. Стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4 танкової дивізії 1 ТА (Брянська обл. РФ) та 76 десантно-штурмової дивізії (Курська обл. РФ). Дані зʼєднання забезпечують прикриття кордону з Україною. Надалі курсантів планують залучати до бойових дій на території Росії", - пише ЦНС.

Центр національного спротиву звертається до російських окупантів та закликає безпечно здаватися в полон.