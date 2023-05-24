Росія вивезла секретну документацію з Криму, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію Росії. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління ЗС РФ", - пише ЦНС.

У Центрі також подякували українським партизанам на ТОТ за своєчасне інформування.