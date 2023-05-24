Росія вивезла секретну документацію з Криму, - Центр нацспротиву
Росіяни активно евакуйовують секретну документацію з тимчасово окупованого Криму
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію Росії. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління ЗС РФ", - пише ЦНС.
У Центрі також подякували українським партизанам на ТОТ за своєчасне інформування.
- 24 травня окупаційний парламент Криму оголосив про "націоналізацію" українського майна на півострові - серед захопленого майна опинилася квартира Олени Зеленської.
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