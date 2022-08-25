Російських пропагандистів необхідно судити як воєнних злочинців, - польські журналісти

Про це йдеться в заяві Асоціації польських журналістів.

"У зв’язку з варварським вторгненням Росії в незалежну Україну, яке триває вже пів року, як представники Асоціації польських журналістів вкотре вимагаємо покласти відповідальність за скоєні там злочини проти мирного населення не тільки на бандитів у російській формі, а й на "журналістів" – пропагандистів кремлівського режиму.

Пропагандисти не лише дезінформують світову громадську думку про криваву агресію Москви проти України, а й спонукають її до боротьби з українцями в ім’я імперіалістичних інтересів Путіна та його прибічників", – йдеться в заяві.

Серед ворожих пропагандистів виділяють Маргариту Симонян, Володимира Соловйова, Дмитра Кісельова, Ольгу Скабєєву та інших: "Слід – після падіння Путіна – судити як військових злочинців".

У заяві керівництво SDP підкреслюється, що шахрайство, дезінформація і розпалювання ненависті, вбивства мирних людей у ​​незалежній країні не будуть вважатися журналістикою.

"Світові журналістські організації та національні медіаасоціації повинні постійно впливати на демократичні уряди та міжнародні інституції, щоб з огляду на очевидну необхідність готувати трибунали для бандитів російської армії, які сіять терор в Україні, а також російських пропагандистів, які заохочують до агресії проти України в кремлівських ЗМІ та намагаються виправдати масові вбивства, зґвалтування та пограбування", - спонукають польські журналісти.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 серпня.

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