English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Російських пропагандистів необхідно судити як воєнних злочинців, - польські журналісти

Російських пропагандистів необхідно судити як воєнних злочинців, - польські журналісти

25 серпня, 2022 четвер
15:42
Світ Військова журналістика

24 серпня представники Головної ради Асоціації польських журналістів виступили із заявою, в якій просять судити російських пропагандистів, які розпалюють у ЗМІ ненависть до України та захоплення війною Москви

Про це йдеться в заяві Асоціації польських журналістів.

"У зв’язку з варварським вторгненням Росії в незалежну Україну, яке триває вже пів року, як представники Асоціації польських журналістів вкотре вимагаємо покласти відповідальність за скоєні там злочини проти мирного населення  не тільки на бандитів у російській формі, а й на "журналістів" – пропагандистів кремлівського режиму.

Пропагандисти не лише дезінформують світову громадську думку про криваву агресію Москви проти України, а й спонукають її до боротьби з українцями в ім’я імперіалістичних інтересів Путіна та його прибічників", – йдеться в заяві. 

Серед ворожих пропагандистів виділяють Маргариту Симонян, Володимира Соловйова,  Дмитра Кісельова, Ольгу  Скабєєву та інших: "Слід – після падіння Путіна – судити як військових злочинців".

У заяві керівництво SDP підкреслюється, що шахрайство, дезінформація і розпалювання ненависті, вбивства мирних людей у ​​незалежній країні не будуть вважатися журналістикою.

"Світові журналістські організації та національні медіаасоціації повинні постійно впливати на демократичні уряди та міжнародні інституції, щоб з огляду на очевидну необхідність готувати трибунали для бандитів російської армії, які сіять терор в Україні, а також російських пропагандистів, які заохочують до агресії проти України в кремлівських ЗМІ та намагаються виправдати масові вбивства, зґвалтування та пограбування", - спонукають польські журналісти.

  • Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 серпня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Росія
Польща
журналісти
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
єДопомога
23 серпня, 2022 вiвторок
Ще 10 тисяч українців зможуть отримати допомогу від міжнародної організації
Алексей Резников
24 серпня, 2022 середа
Washington Post оприлюднив зміст ультиматуму, який Шойгу передав Резнікову невдовзі після вторгнення
Сергій Шойгу
24 серпня, 2022 середа
Шойгу пояснив, чому "спецоперація" в Україні затяглася на пів року
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.54
    Купівля 39.54
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
25 серпня
17:17
У Музеї війни актори театру "Золоті ворота" читатимуть задокументовані свідчення російських злочинів
17:16
Кіпр
Кіпр віддасть старі системи ППО російського виробництва українській армії, - Forbes
17:11
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада зосереджується на концентрації всіх медіа в одних руках заради власної пропаганди, - Княжицький
17:01
Бойова граната
На Київському залізничному вокзалі затримали пасажира з бойовою гранатою
16:50
Кадиров і Алаудінов
Командував кадировцями на Луганщині: секретарю ради безпеки Чечні заочно повідомили про підозру
16:45
МАГАТЕ
МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg
16:38
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запорізьку АЕС уперше в історії повністю відключено від енергомережі, - Енергоатом
16:34
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Допуск інспекторів МАГАТЕ не розв'яже проблему навколо ЗАЕС, - дипломат Єльченко
16:33
Сумщина, Великописарівська громада, обстріл 25 серпня
Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: зруйновано житлові будинки й господарські споруди
16:27
У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії
Підготовки до "референдумів" на окупованих землях України не ведуть. Про них говорили, щоб спонукати Київ до переговорів, - росЗМІ
16:23
санкції проти Росії
Санкції майже зупинили морський експорт російського вугілля, - Bloomberg
16:12
росіяни спробували підключити електрику
У Маріуполі через бездіяльність окупантів розгорілася масштабна пожежа: палають будинки та школа, - радник мера
16:03
Ексклюзив
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій зустрівся з полоненими росіянами
Мене обурює, що російських полонених привезли до Києво-Печерської лаври, а наших палять в Оленівці, - депутат Харківської облради Скорик
15:43
марка Українська Мрія
"Гадяцьке сафарі": стартувало голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу
15:32
Путін
Плюс майже140 тис.: Путін збільшив чисельність армії РФ до понад 2 млн осіб із 2023 року
15:26
Ексклюзив
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися суходолом на Півдні, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
15:24
окупанти обстріляли
У Запорізькій області російські окупанти обстріляли житлові будинки, загинув 17-річний хлопець
15:21
на фото: прапор
Більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум" і озлоблені щодо загарбників та колаборантів, – розвідка
15:14
ОПЗЖ
П'ять депутатів від ОПЗЖ із Маріуполя підозрюють в співпраці з окупантами
15:05
За сприяння Google: для українських підприємців і держслужбовців запускають безкоштовне навчання з цифрових можливостей
14:59
Луїджі Ді Майо відвідав Ірпінь
У Києві перебуває з візитом глава МЗС Італії, вже відвідав Ірпінь
14:59
Оновлено
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Рашистський обстріл селища Чаплине на Дніпропетровщині:  троє з чотирьох поранених дітей перебувають у тяжкому стані
14:47
суд
Шпигував в уряді України: агента РФ засудили до 12 років позбавлення волі
14:44
Ексклюзив
Самусь
ЄС як геополітичний гравець виявився більш потужним, ніж НАТО, - військовий експерт Самусь
14:41
Ексклюзив
nasams
У новому пакеті військової допомоги від США є цікаві зразки озброєння, які спрямовані на посилення ударних можливостей та ППО, - Згурець
14:35
Ексклюзив
САУ Krab
Польська САУ Krab може стати однією з основних гаубиць для озброєння спеціалізованих артбригад, - головний редактор Defense Express Катков
14:21
літак рф
У День Незалежності літаки окупантів здійснили близько 200 вильотів, стільки ж було тривог, - Повітряні сили
14:14
Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі паспорти РФ отримало не більше тисячі мешканців, - мер
14:10
Ексклюзив
Олександр Крамаренко
Важливо розблокувати металургійний експорт з України, - економічний журналіст Крамаренко
13:58
Оновлено
Енергодар
Енергодар через російські обстріли опинився на межі гуманітарної катастрофи, в місті немає світла і води, - мер
13:46
Ексклюзив
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Поранених з Чаплиного привозили цілими родинами з множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями, - волонтерка Корчинська
13:39
окупанти
У Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму, - мер Мелітополя
13:22
Євгенія Більченко
Вербувала коригувальників для РФ: київську ексвикладачку підозрюють у держзраді, в наведених даних впізнали українофобку Більченко
13:02
Антоніу Гутерреш
ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на ЗАЕС, - Гутерреш
12:58
Норвегія газ
Норвегія відібрала у Росії роль найбільшого постачальника газу в Європі, - Business Insider
12:50
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
На нас очікує серйозне пожвавлення бойових дій, 3-й армійський корпус РФ переміщують із Підмосков'я, - полковник ЗСУ Селезньов
12:40
На фото вертоліт Ка-52
До кордонів України Росія стягнула понад 400 літаків та 360 бойових вертольотів, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
12:34
Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто
12:31
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Неможливість транспортувати залізну руду морем є ударом по економіці України, - економіст Горюнов
12:14
діти війна жертви
Кількість загиблих дітей внаслідок повномасштабної агресії РФ зросла до 376, - Офіс генпрокурора
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV