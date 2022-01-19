Російським журналістам під час Олімпіади-2022 заборонили використовувати національну символіку
Міжнародний олімпійський комітет заборонив російським журналістам використовувати національну символіку під час Олімпійських ігор у Пекіні
Про це заявив голова пресслужби Олімпійського комітету Росії Костянтин Виборнов на зустрічі з журналістами, повідомляють російські ЗМІ.
Заборона стосується використання символіки навіть у соцмережах. Інакше журналіста, який порушив рекомендації, позбавлять акредитації на Олімпіаді.
Збірну Росії відсторонили від участі в Олімпіадах за систематичне порушення антидопінгових правил. На Іграх у Пекіні виступатиме команда олімпійців з Росії, якій заборонено використовувати національні прапор, гімн та символіку.
Зимові Олімпійські ігри відбуватимуться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.
-
Нагадаємо, 6 грудня 2021 року США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе