Російським журналістам під час Олімпіади-2022 заборонили використовувати національну символіку

Про це заявив голова пресслужби Олімпійського комітету Росії Костянтин Виборнов на зустрічі з журналістами, повідомляють російські ЗМІ.

Заборона стосується використання символіки навіть у соцмережах. Інакше журналіста, який порушив рекомендації, позбавлять акредитації на Олімпіаді.

Збірну Росії відсторонили від участі в Олімпіадах за систематичне порушення антидопінгових правил. На Іграх у Пекіні виступатиме команда олімпійців з Росії, якій заборонено використовувати національні прапор, гімн та символіку.

Зимові Олімпійські ігри відбуватимуться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 6 грудня 2021 року США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

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