Російський агент заявив про причетність до трансферу Циганкова в Іспанію
Російський агент Дмитро Селюк стверджує, що він причетний до трансферу українського півзахисника Віктора Циганкова в іспанську "Жирону"
Про це Селюк заявив в етері російських ЗМІ.
"Ну, пішов Мудрик у "Челсі" — і слава богу. Я тут теж взяв участь у переході Циганкова до "Жирони". І жодна політична складова не вплинула. Мені яка різниця — українець він, азербайджанець чи ще хто? Повірте, якщо "Челсі" справді буде зацікавлений у придбанні російського футболіста, жодної проблеми не буде", - сказав російський агент Дмитро Селюк.
Український вінгер Віктор Циганков поки не дебютував за "Жирону". Після свого трансферу півзахисник провів два матчі на лаві запасі.
Наступний матч "Жирона" зіграє 5 лютого. Команда зустрінеться з "Валенсією".
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17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.
- 28 січня у 19-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" поступилась "Барселоні".
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