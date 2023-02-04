Російський агент заявив про причетність до трансферу Циганкова в Іспанію

Про це Селюк заявив в етері російських ЗМІ.

"Ну, пішов Мудрик у "Челсі" — і слава богу. Я тут теж взяв участь у переході Циганкова до "Жирони". І жодна політична складова не вплинула. Мені яка різниця — українець він, азербайджанець чи ще хто? Повірте, якщо "Челсі" справді буде зацікавлений у придбанні російського футболіста, жодної проблеми не буде", - сказав російський агент Дмитро Селюк.

Український вінгер Віктор Циганков поки не дебютував за "Жирону". Після свого трансферу півзахисник провів два матчі на лаві запасі.

Наступний матч "Жирона" зіграє 5 лютого. Команда зустрінеться з "Валенсією".