Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Російський дім" у Берліні підозрюють у порушенні санкцій ЄС

"Російський дім" у Берліні підозрюють у порушенні санкцій ЄС

21 січня, 2023 субота
11:14
Світ "Російський дім" у Берліні

У Берліні прокуратура підозрює Російський будинок науки та культури у порушенні санкцій Європейського Союзу, розпочато розслідування

Про це інформує DW.

Так прокуратура перевірить діяльність організації у зв'язку з можливим порушенням закону про зовнішньоекономічну діяльність. Мовиться зокрема про санкції Європейського союзу проти Росії через її повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що "Російським домом" керує Російське федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво). Воно входить до санкційних списків ЄС. Відповідно "Російський дім" як ресурс Росспівробітництва не має права отримувати прибуток у Німеччині, наприклад, від продажів білетів.

Також DW додає, що заяву на перевірку "Російського дому" подав колишній депутат бундестагу від партії "Союз-90"/"Зелені" Фолькер Бек. Він сказав, що неможливо уявити, що в Німеччині поширюють кремлівську пропаганду, тоді як в Україні щодня гинуть люди.

"Російський дім" розташований на вулиці Фрідріхштрассе в Берліні. Він був заснований 1980-го року як радянський науковий і культурний центр. Сьогодні там проводять також і культурні заходи та мовні курси. DW зазначає, що українські активісти в Німеччині вже давно протестують проти того, що "Російський дім" залишається відкритим навіть під час широкомасштабної російської агресії проти України.

  • 5 січня у Латвії затримали колишнього шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема у зв'язку з підозрою в наданні коштів кремлівському пропагандистському ресурсу, на який поширюються санкції Європейського Союзу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Німеччина
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
лукашенко з путіним
20 січня, 2023 п'ятниця
ISW спрогнозував, коли може бути наступ з Білорусі
Дмитро Пєсков
16 січня, 2023 понедiлок
У Путіна відреагували на удар по будинку у Дніпрі і пригрозили наслідками постачання Україні танків
танк ЗСУ
20 січня, 2023 п'ятниця
Розвідка Німеччини висловила занепокоєння втратами ЗСУ в боях за Бахмут, назвавши їх значними
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 43.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 січня
12:22
окупанти оркі російська армія
Американський генерал Ходжес оцінив здатність РФ перехопити ініціативу на полі бою
12:05
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росія скоротила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: нині можливий залп становить 36 "калібрів"
12:02
Дані Алвес
Найтитулованішого футболіста світу погнали з клубу після арешту за звинуваченнями у сексуальних домаганнях
12:02
Туреччина
Візит міністра оборони Швеції до Анкари скасували через антитурецькі протести у Стокгольмі
12:01
OPINION
Mason Lemberg
Про Арестовича і "відосик" з КамАЗом
11:42
Світло
Укренерго: атака РФ 14 січня пошкодила теплові електростанції, дефіцит в енергосистемі лишається суттєвим
11:35
Бен Ходжес
Генерал США Ходжес назвав ключову умову звільнення Криму влітку 2023 року
10:42
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Промоутер заявив, що бій Усика проти Ф'юрі доведеться відкласти
10:26
Ексклюзив
на фото: уламки
Авіакатастрофа в Броварах: гелікоптери цієї моделі мають не найкращу репутацію, - редактор проєкту "Наші гроші" Ніколов
10:20
Leopard 2
Міноборони Чехії заперечило інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:02
OPINION
Ольга Лень
Кремль тестить тему ядерних випробувань
10:00
За добу росіяни обстріляли 21 населений пункт Запорізької області: зруйновано 18 будинків
09:44
США підтримають передачу винищувачів F-16 союзниками Україні, - американський посол при ОБСЄ
09:41
Ювентус, чемпіонат Італії, Серія А
З "Ювентуса" зняли 15 очок у чемпіонаті Італії з футболу
09:14
Обстріли Харківщини: через атаку РФ на Вовчанськ снаряд потрапив у будинок, є жертва й поранені
08:55
ЗСУ
ЗСУ ліквідували 120 тис. військових РФ із початку повномасштабного вторгнення
08:53
ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чому війна РФ проти України зайшла в глухий кут
08:38
OPINION
Микола Княжицький
Уряд рятує РПЦ в Україні
08:37
За добу Росія вбила 3 мирних мешканців Донеччини, ще 4 отримали поранення
08:28
Руслан Малиновський (ліворуч)
Малиновський допоміг "Марселю" перемогти суперника "Шахтаря" у Лізі Європи
08:22
Олександр Ткаченко
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо позбавлення державних нагород артистів-зрадників, - Ткаченко
08:06
OPINION
Віктор Каспрук
Для Путіна настає 1945-й
07:53
на фото: руйнування
Уночі загарбники атакували Нікопольський район з важкої артилерії, - ОВА
07:39
Хмельницька АЕС
На Хмельницькій АЕС побудують два нових енергоблоки за технологією США, - Галущенко
07:17
БПЛА, Іран
Українське слідство не може визначити, чи іранські безпілотники використовує РФ
06:55
ракетний удар
Генштаб: за добу Росія здійснила 7 ракетних та 15 авіаційних ударів, а на окуповану Херсонщину для військових РФ прибули лікарі із Криму
06:20
Ріші Сунак
Поліція оштрафувала британського прем'єра за непристебнутий ремінь безпеки в авто, - BBC
05:57
В середмісті Москви встановлюють системи ППО
Інформаційна операція Кремля: в ISW назвали свою версію демонстративного розміщення ППО в Москві
05:32
Ілон Маск
Twitter після приходу Маска втратив уже 80% співробітників
05:04
У Берліні вимагали надати Україні танки
"Звільніть леопардів": У Берліні відбулася акція з вимогою надати танки Україні
04:36
Харківщина отримала генератори від Франції
Харківщини отримала 188 генераторів від Об'єднання теслярів Франції
04:08
Зенітка на даху Міноборони РФ
ППО в Москві встановлюють після атак дронів на авіабази під Рязанню та в Енгельсі, - Bloomberg
03:41
обережно: міни
Японія надасть Україні чотири міношукачі та проведе навчання саперів
03:13
британія україна
Британія допоможе Україні у створенні трибуналу для Путіна
02:45
Майя Санду
Молдова може відійти від нейтрального статусу та вступити в НАТО, - Санду
02:17
нафта ембарго санкції
Нові санкції проти Росії: погоджено граничні ціни на світлі нафтопродукти та мазут
01:49
зенітно ракетний комплекс Patriot
Парламент Нідерландів розгляне надання Україні двох пускових установок Patriot
01:21
Зеленський та Байден
"Україна отримає все необхідне": Байден прокоментував ситуацію з танками Leopard
00:53
КНДР, Північна Корея
КНДР постачає зброю вагнерівцям. США передали в ООН докази порушення санкцій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV