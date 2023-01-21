"Російський дім" у Берліні підозрюють у порушенні санкцій ЄС

Про це інформує DW.

Так прокуратура перевірить діяльність організації у зв'язку з можливим порушенням закону про зовнішньоекономічну діяльність. Мовиться зокрема про санкції Європейського союзу проти Росії через її повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що "Російським домом" керує Російське федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво). Воно входить до санкційних списків ЄС. Відповідно "Російський дім" як ресурс Росспівробітництва не має права отримувати прибуток у Німеччині, наприклад, від продажів білетів.

Також DW додає, що заяву на перевірку "Російського дому" подав колишній депутат бундестагу від партії "Союз-90"/"Зелені" Фолькер Бек. Він сказав, що неможливо уявити, що в Німеччині поширюють кремлівську пропаганду, тоді як в Україні щодня гинуть люди.

"Російський дім" розташований на вулиці Фрідріхштрассе в Берліні. Він був заснований 1980-го року як радянський науковий і культурний центр. Сьогодні там проводять також і культурні заходи та мовні курси. DW зазначає, що українські активісти в Німеччині вже давно протестують проти того, що "Російський дім" залишається відкритим навіть під час широкомасштабної російської агресії проти України.

5 січня у Латвії затримали колишнього шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема у зв'язку з підозрою в наданні коштів кремлівському пропагандистському ресурсу, на який поширюються санкції Європейського Союзу.