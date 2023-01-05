У Латвії затримали російського пропагандиста – порушував санкції ЄС проти РФ

Про це повідомляє Delfi.

За інформацією видання, Касема, який має громадянство Латвії, затримали 3 січня в рамках кримінальної справи через можливе порушення санкцій ЄС.

У 2013 році Касем балотувався на виборах до Саласпілської повітової ради від партії Saskaņa, але згодом був виключений з партії через те, що відео з його протестом проти результатів виборів до органів місцевого самоврядування привернуло широку увагу в соціальних мережах та інших інтернет-порталах.

У 2018 році Касем балотувався на виборах до Сейму від партійного об'єднання "За альтернативу". Він значився як журналіст кремлівського пропагандистського ЗМІ "Россия сегодня".

Пізніше Касем став редактором "Sputnik Lietuva", але у 2019 році Литва оголосила його "персоною нон грата і заборонила в'їзд до країни на п'ять років.

В останні роки Касем регулярно перебував у Росії, де брав участь у різних російських пропагандистських програмах, в тому числі і після російського вторгнення в Україну. Наприкінці 2022 року Касем приїхав до Латвії, де зустрів 2023 рік.

Касему оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокат Касема повідомила, що вона ще не отримала матеріали справи, але після цього прийме рішення про оскарження рішення про арешт.

Відзначимо, на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik. Аналогічне рішення також ухвалили зокрема Канада і Чорногорія.

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