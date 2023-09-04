Російський гелікоптер Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі, — росЗМІ
Сьогодні стало відомо, що вранці 1 вересня російський гелікоптер Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі, екіпаж вдалося врятувати
Про це пише російський телеграм-канал BAZA.
Видання заявляє, посилаючись на власні джерела у рятувальних службах, що гелікоптер впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 км від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – в районі був сильний туман.
Зазначається, що на борту перебувало два члени екіпажу, обох вдалося врятувати.
- У вівторок, 29 серпня, у Челябінській області РФ впав гелікоптер Мі-8, що належав ФСБ. На його борту перебувало 3 людей, всі загинули.
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