Російський гелікоптер Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі, — росЗМІ

Про це пише російський телеграм-канал BAZA.

Видання заявляє, посилаючись на власні джерела у рятувальних службах, що гелікоптер впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 км від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – в районі був сильний туман.

Зазначається, що на борту перебувало два члени екіпажу, обох вдалося врятувати.