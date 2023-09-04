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Російський гелікоптер Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі, — росЗМІ

4 вересня, 2023 понедiлок
15:35
Війна з Росією

Сьогодні стало відомо, що вранці 1 вересня російський гелікоптер Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі, екіпаж вдалося врятувати

Про це пише російський телеграм-канал BAZA.

Видання заявляє, посилаючись на власні джерела у рятувальних службах, що гелікоптер впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 км від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – в районі був сильний туман.

Зазначається, що на борту перебувало два члени екіпажу, обох вдалося врятувати. 

  • У вівторок, 29 серпня, у Челябінській області РФ впав гелікоптер Мі-8, що належав ФСБ. На його борту перебувало 3 людей, всі загинули.
Азовське море
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