Російський інформаційний простір намагається показати допомогу Заходу Україні як ескалацію конфлікту, - ISW
Російський інформаційний простір продовжує неправдиво зображати західну допомогу Україні як ескалацію, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив 30 вересня, що він провів переговори з невизначеними " військовими лідерами" щодо " збільшення тренувань та виробництва" військової техніки в Україну. Натомість,прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заперечив цю заяву, зазначивши, що він не має наміру надавати Україні військову допомогу.
Сунак уточнив, що для Великої Британії може бути можливим проведення певних навчань в Україні в майбутньому, але підкреслив, що Велика Британія не відправлятиме британських солдатів воювати в " поточному конфлікті"
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, відомий націоналістичними та радикальними поглядами в російському уряді, назвав уточнену згодом заяву Шаппса "поштовхом" до "третьої світової війни".
Медведєв регулярно висловлює тривожні заяви і продовжує зображати будь-яку західну допомогу Україні як ескалацію, намагаючись таким чином послабити західну військову допомогу Україні.Його коментарі є частиною довготривалої російської інформаційної операції.
Кілька російських мілблогерів також висловили необґрунтовану паніку у відповідь на заяви офіційних осіб Великої Британії, стверджуючи без жодних доказів, що Велика Британія має намір допомогти у підготовці українських сил до майбутніх операцій у Криму.
Заяви мілблогерів, ймовірно, також є частиною російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб представити військову допомогу Заходу і подальшу підтримку України як ескалацію конфлікту.
Російські мілблогери відзначили, що широкі показники, такі як українські удари по військових об'єктах у Криму та по об'єктах Чорноморського флоту Росії,свідчать про те, що західні сили наразі допомагають українським військам у підготовці до початку військових операцій у Криму.
- Зокрема, в ISW оцінили ефективність ПВК Вагенра після повернення в Україну. В ISW заначили, що переглянуть свою оцінку щодо перспектив ПВК Вагнера знову стати такою ж ефективною військовою організацією, якщо групу успішно відновлять як велику унітарну організацію під керівництвом росгвардії чи міноборони Росії.
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