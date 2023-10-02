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В ISW оцінили ефективність ПВК Вагенра після повернення в Україну

2 жовтня, 2023 понедiлок
06:04
Війна з Росією ПВК Вагнер

Повернення окремих вагнерівців на фронт не складає серйозної військової загрози для України

Про це пише Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що статус ПВК Вагнера залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці групи з урядом Росії. Основні бойові елементи ПВК Вагнера розбиті між кількома країнами, включаючи Білорусь, Центральноафриканську Республіку, Лівію та Малі, і не мають єдиного лідера. 

Президент Росії Володимир Путін 29 вересня публічно оголосив, що колишній начальник штабу ПВК Вагнера Андрій Трошев відповідатиме у міноборони РФ за формування нових "добровольчих" загонів, які виконують бойові завдання переважно в Україні.

В ISW заначили, що переглянуть свою оцінку щодо перспектив ПВК Вагнера знову стати такою ж ефективною військовою організацією, якщо групу успішно відновлять як велику унітарну організацію під керівництвом росгвардії чи міноборони Росії.

Раніше аналітики зазначали, що роз'єднані елементи ПВК Вагнера навряд чи становлять серйозну військову загрозу для України. 

"Проте ця оцінка буде недійсною, якщо ПВК Вагнера відновить себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом", - дійшли висновку в ISW. 

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. 

23 серпня, у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, було відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

За даними Інституту вивчення війни Володимир Путін особисто віддав наказ про вбивство Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

24 вересня в ISW повідомили, що розрізнені контингенти ПВК Вагнера, ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах окупаційної армії РФ в Україні. 

29 вересня Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК Вагнера Андрію Трошеву зайнятися формуванням так званих добровольчих підрозділів для війни в Україні. 

Володимир Путін
російська армія
Заколот Вагнера
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