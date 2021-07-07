Російський клуб оголосив про трансфер футболіста, який грав за збірну України
Українець Дмитро Іванісеня став футболістом російського клубу "Крилья Совєтов"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Іванісені.
27-річний Іванісеня підписав з російським клубом угоду до 2024 року. Він дістався "Крильям Совєтов" безплатно, адже його контракт зі "Зорею" закінчився.
"Щиро радий приєднатися до команди. З честю і гідністю захищатиму кольори такого клубу, як "Крилья Совєтов", - написав Дмитро Іванісеня.
Дмитро Іванісеня відомий вболівальникам своїми виступами за луганську "Зорю", "Шахтар", "Маріуполь" і тбіліське "Динамо". Провів 1 матч за збірну України.
- 24 червня українські півзахисники Владлен Юрченко та Дмитро Іванісеня покинули луганську "Зорю".
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