"Російський план нас не дивує": у МЗС прокоментували інформацію США про фейкове відео РФ як привід для нового вторгнення в Україну

Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Ми знали від США про те, що така інформація буде оприлюднена. В принципі те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації, ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити в чомусь черговому Україну", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що операція з окупації Криму також відбулась під "фальшивим прапором", коли Росія ввела свої війська без розпізнавальних знаків.



Крім того, Кулеба розповів, що поки не спілкувався з українськими розвідниками щодо цієї ситуації. Однак міністр з'ясує деталі найближчим часом. Також він додав, що у цьому питанні дипломати і розвідники США та України продовжують співпрацю.

"У цій ситуацій дуже важливо, що будь-які плани, будь-які наміри Росії виводяться на світло і, відповідно, нам вдається їх зривати. Ми продовжуємо співробітництво зі США по розвідувальній лінії, по дипломатичній лінії для того, щоб викривати злісні наміри Російської Федерації", - наголосив Кулеба.



Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію і заявив, що "подібна інформація вже озвучувалась".

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