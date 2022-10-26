Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Це були трагічні півдоби… Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо - поранені", - наголосив він.

Серед постраждалих - дві жінки та двоє чоловіків. Усі вони в лікарні. Троє поранених перебувають у важкому стані.

25 жовтня росіяни атакували Дніпро й поцілили в АЗС. Унаслідок цього загинули вагітна жінка та працівник заправки. Було відомо про трьох поранених.

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