Російський розвідувальний літак А-50 покинув повітряний простір Білорусі, - моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Російський розвідувальний літак А-50 вилетів з білоруського військового аеродрому в Мачулищах для повернення у Росію
Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.
Як зазначено у дописі, літак покинув повітряний простір Білорусі для повернення назад у Російську Федерацію о 10.30.
"Борт ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) летить із Білорусі. За нашою інформацією о 10.30 А-50 пішов на зліт з військового аеродрому в Мачулищах та направився на вихід із повітряного простору Білорусі назад в РФ", - написала моніторингова група.
- 9 липня у Мачулищі прилетів російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
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