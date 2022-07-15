Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.

Як зазначено у дописі, літак покинув повітряний простір Білорусі для повернення назад у Російську Федерацію о 10.30.

"Борт ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) летить із Білорусі. За нашою інформацією о 10.30 А-50 пішов на зліт з військового аеродрому в Мачулищах та направився на вихід із повітряного простору Білорусі назад в РФ", - написала моніторингова група.

9 липня у Мачулищі прилетів російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

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