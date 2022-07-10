Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"Увечері о 22:25 на військовий аеродром у Мачулищах прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління ДРЛВ А-50 ВКС РФ (RF-94268). Саме ці літаки дають крапки для ударів пілотам винищувачів", - йдеться в повідомленні.

Саме цей літак перебував на військовому аеродромі в Барановичах у Білорусі з 24 лютого до квітня та активно працював із на початку війни.

Також 9 ввечері в Мачулищі прилітали два Іл-76 ПКС Росії: "О 21:30 приземлився RF-86842, який відлетів о 22:46. А о 22:40 прилетів RF-86048, який відлетів о 23:37".