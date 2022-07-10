Російський літак, який активно працював на початку війни, повернувся в Білорусі, - моніторингова група
9 липня у Мачулищі прилетів Літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 і два Іл-76 Повітряно-космічних сил Російської Федерації
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".
"Увечері о 22:25 на військовий аеродром у Мачулищах прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління ДРЛВ А-50 ВКС РФ (RF-94268). Саме ці літаки дають крапки для ударів пілотам винищувачів", - йдеться в повідомленні.
Саме цей літак перебував на військовому аеродромі в Барановичах у Білорусі з 24 лютого до квітня та активно працював із на початку війни.
Також 9 ввечері в Мачулищі прилітали два Іл-76 ПКС Росії: "О 21:30 приземлився RF-86842, який відлетів о 22:46. А о 22:40 прилетів RF-86048, який відлетів о 23:37".
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