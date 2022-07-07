95% білорусів проти участі їхньої армії у війні проти України на боці Росії, - опитування
95% білорусів вважають, що армія РБ не повинна брати участь у військових діях на боці Росії
Про це свідчать дані опитування "Chatham house".
"Ставлення білорусів до війни Росії в Україні залишається негативним. Ми бачимо, що поступово відбувається плавлення підтримки Росії. Зменшується кількість людей, які вважають, що потрібно підтримувати дії Росії (з 28% у березні до 23% у червні 2022 року). А людей, які вважають, що Білорусь має взяти участь у військових діях на боці Росії, не багато – 5%", - каже Ригор Астапеня, директор "Білоруської ініціативи" Chatham House.
Згідно з опитуванням, 43% респондентів не підтримують дії армії РФ в Україні. При цьому однозначних супротивників військових дій російської армії у 2,5 раза більше, ніж однозначних прихильників – 35% та 14% відповідно.
У порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилося у квітні 2022 року, зросла кількість тих, хто вважає, що наслідки військових дій на території України будуть негативними для Білорусі (55% у червні проти 53% у квітні) та конкретно для кожного білоруса (52% та 49% відповідно).
Опитування проводилося з 6 до 17 червня 2022 року за допомогою інтернет-інтерв'ю (CAWI). Участь у ньому взяли 804 респонденти.
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