Про це повідомляє БЕЛТА.

"Територія Польщі, як, однак, і країни Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників", – заявив Косигін.

Він вказав на проведення військових навчань, а також "спроби окремих польських політиків ініціювати повернення так званих споконвічно польських земель, під якими маються на увазі західні регіони України та Білорусі".

Це все заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі назвав "підготовкою до ведення воєнних дій на східному напрямі" на тлі "деградації країн Західної Європи та фактичної втрати ними самостійності в ухваленні рішень".

"Водночас – і це треба розуміти передусім польському керівництву – у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури", – сказав Косигін.

Він підсумував, що "на Заході повинні чітко розуміти, що наша відповідь на будь-які озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою".

Відзначимо, що у Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку

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